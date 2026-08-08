В Шымкенте осужденных трудоустраивают в рамках трехстороннего меморандума

По инициативе Специализированной прокуратуры между Департаментом уголовно-исполнительной системы по Шымкенту и Туркестанской области и ТОО «Прод Ком» заключен трехсторонний меморандум о трудоустройстве осужденных.

В рамках соглашения 26 человек, отбывающих наказание в колонии-поселении, получили постоянную работу на предприятии. В дальнейшем планируется увеличить количество рабочих мест и расширить охват осужденных трудовой занятостью.

Компания занимается переработкой шерсти сельскохозяйственных животных и выпуском готовой продукции. Ежедневно предприятие перерабатывает более трех тонн шерсти, часть произведенной продукции отправляется на экспорт.

Трудоустроенные осужденные получают заработную плату, которая позволяет им погашать задолженности перед государством, исполнять требования по исполнительным документам и компенсировать ущерб, причиненный потерпевшим.

Кроме того, работники обеспечены трехразовым питанием и проживанием в общежитии. За соблюдением установленного режима на территории предприятия следят сотрудники учреждения уголовно-исполнительной системы.

В прокуратуре отмечают, что трудовая занятость должна способствовать социальной адаптации осужденных, их возвращению к полноценной жизни после освобождения и предупреждению повторной преступности.

Работа по расширению возможностей для трудоустройства осужденных будет продолжена.