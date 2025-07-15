Житель Шымкента, заключивший договор аренды с правом выкупа трехкомнатной квартиры стоимостью более 13 млн тенге, оказался в сложной финансовой ситуации, образовав задолженность на сумму более 2 млн тенге, передает BAQ.KZ. Ипотечная компания (АО) подала в суд с иском о взыскании долга, расторжении договора и выселении арендатора.

Ответчик, отец четверых несовершеннолетних детей, не оспаривал сумму долга, но попросил суд учесть его трудное материальное положение и предоставить возможность решить вопрос мирным путем. Он также предложил не выселять его семью из квартиры, пока он работает над погашением задолженности.

Согласно Гражданскому кодексу, нарушение графика платежей является основанием для расторжения договора аренды, а отсутствие регистрации квартиры и права собственности у арендатора является основанием для его выселения. Однако в суде первой инстанции стороны не пришли к мировому соглашению, и суд удовлетворил иск компании: задолженность была взыскана, договор аренды расторгнут, а решение о выселении ответчика с детьми вынесено.

Тем не менее, на апелляционном уровне ситуация изменилась. Благодаря медиации, сторонам удалось достичь договоренности. Суд утвердил мирное соглашение, согласно которому ответчик обязался погасить задолженность, а условия договора аренды с правом выкупа продолжат действовать до полного исполнения обязательств.

Таким образом, семья осталась в квартире, а спор был урегулирован без дальнейших судебных разбирательств. Судебное решение вступило в законную силу.