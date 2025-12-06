В микрорайоне Елтай города Шымкент состоялось торжественное открытие первого в Казахстане универсального комплекса экстренных служб, объединившего на одной территории подразделения противопожарной службы, скорой медицинской помощи и полиции. В церемонии приняли участие аким города, ветераны гражданской защиты, а также руководители профильных департаментов, передаёт BAQ.KZ.

Проект реализован в рамках программы "План развития территорий" и направлен на укрепление системы общественной безопасности и повышение оперативности реагирования на чрезвычайные ситуации. Объединение экстренных служб на одной площадке позволит существенно сократить время реагирования и повысить эффективность защиты населения.

В здании размещены служебные помещения, пост ГДЗС, столовая, учебный класс, учебная башня и спортивная площадка. Для сотрудников полиции и скорой помощи предусмотрены отдельные помещения, а также гараж и навесы для техники. Здесь дислоцированы пожарная часть №8, бригада скорой медицинской помощи и сотрудники полиции.

Объект обеспечивает безопасность более 16,5 тысячи жителей микрорайона Елтай. До конца текущего года аналогичный комплекс планируется ввести в эксплуатацию в микрорайоне Сауле, а в 2026 году в Шымкенте построят ещё шесть подобных универсальных комплексов экстренных служб.