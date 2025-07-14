В Шымкенте открылся первый специализированный медицинский центр, где сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям, их семьи и ветераны гражданской защиты смогут получать бесплатную помощь, учитывающую специфику их опасной и изнурительной профессии, передает BAQ.KZ. Новый объект лично презентовал министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов. Он отметил, что открытие центра стало важным шагом в рамках программы ведомства по усилению социальной поддержки спасателей.

В центре уже принимают терапевт, психолог и другие специалисты. Медицинская помощь ориентирована на потребности тех, кто ежедневно сталкивается с высокими физическими нагрузками, стрессами и посттравматическими состояниями.

Такие медицинские центры должны быть по всей стране. Мы к этому идем. Забота о здоровье спасателей и их семей — приоритет нашей работы, — заявил министр.

Центр стал первым в своём роде на юге страны и может стать моделью для создания аналогичных учреждений по всей республике.