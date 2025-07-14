В Шымкенте открылся первый в регионе медцентр для спасателей и их семей
Сотрудники и ветераны ДЧС смогут получать там бесплатную медицинскую помощь.
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В Шымкенте открылся первый специализированный медицинский центр, где сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям, их семьи и ветераны гражданской защиты смогут получать бесплатную помощь, учитывающую специфику их опасной и изнурительной профессии, передает BAQ.KZ. Новый объект лично презентовал министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов. Он отметил, что открытие центра стало важным шагом в рамках программы ведомства по усилению социальной поддержки спасателей.
В центре уже принимают терапевт, психолог и другие специалисты. Медицинская помощь ориентирована на потребности тех, кто ежедневно сталкивается с высокими физическими нагрузками, стрессами и посттравматическими состояниями.
Такие медицинские центры должны быть по всей стране. Мы к этому идем. Забота о здоровье спасателей и их семей — приоритет нашей работы, — заявил министр.
Центр стал первым в своём роде на юге страны и может стать моделью для создания аналогичных учреждений по всей республике.
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