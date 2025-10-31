В Шымкенте отопительный сезон стартует 1 ноября
Сегодня, 15:14
С 1 ноября в Шымкенте начнётся подача тепла, сообщили в акимате города. По информации ведомства, к 6 ноября отоплением будут обеспечены все жилые дома и социальные объекты мегаполиса, передает BAQ.KZ.
В первую очередь тепло поступит в школы, детские сады, больницы и другие социально значимые учреждения. После этого подключение начнётся в жилом секторе и на прочих объектах инфраструктуры.
Для сравнения, в Алматы отопительный сезон стартовал ещё 8 октября.
Между тем синоптики предупреждают: уже в ближайшие выходные в Казахстане ожидается похолодание и изменение погодных условий.
