С 1 ноября в Шымкенте начнётся подача тепла, сообщили в акимате города. По информации ведомства, к 6 ноября отоплением будут обеспечены все жилые дома и социальные объекты мегаполиса, передает BAQ.KZ.

В первую очередь тепло поступит в школы, детские сады, больницы и другие социально значимые учреждения. После этого подключение начнётся в жилом секторе и на прочих объектах инфраструктуры.

Для сравнения, в Алматы отопительный сезон стартовал ещё 8 октября.

Между тем синоптики предупреждают: уже в ближайшие выходные в Казахстане ожидается похолодание и изменение погодных условий.