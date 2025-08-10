В перинатальном центре Шымкента произошёл инцидент, завершившийся для пенсионерки административным наказанием, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Otyrar. Пожилая женщина публично оскорбила акушера-гинеколога и ударила его при свидетелях, за что суд назначил ей штраф.

Как следует из материалов судебного кабинета Верховного суда РК, 13 июля утром на втором этаже перинатального центра пенсионерка в присутствии медперсонала и пациентов высказывала в адрес врача нецензурные оскорбления и проявляла явное неуважение. Кроме того, она нанесла врачу удар. Суд квалифицировал её действия как мелкое хулиганство по статье 434 части 1 Кодекса об административных правонарушениях РК.

Ответчица признана виновной по статье 434, части 1 КоАП РК. Ей назначен административный штраф в размере 55 048 тенге. Оплатить его необходимо в течение 30 дней после вступления постановления в законную силу, — говорится в материалах дела.

Женщина признала вину и принесла извинения. Первоначально размер штрафа составлял 78 640 тенге, однако с учётом пенсионного возраста сумма была уменьшена на 30% — до 55 048 тенге. Оплатить его женщина должна в течение 30 дней после вступления постановления в силу.

Постановление пока не вступило в законную силу.