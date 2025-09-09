За последнюю неделю в Шымкенте на штрафстоянку доставлено около 300 электросамокатов, оставленных пользователями прямо на улицах, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По данным полиции, горожане всё чаще жалуются на хаотично брошенные самокаты, которые создают помехи для движения пешеходов и транспорта.

"Стражи порядка продолжают проводить регулярные рейды в целях предотвращения аварийных ситуаций и выявляют нарушения правил пользования электросамокатами", - говорится в сообщении.

Правоохранители подчёркивают, что безопасность горожан остаётся приоритетом, и призывают пользователей более ответственно относиться к использованию этого вида транспорта.