В Шымкенте за год почти на половину сократилось число получателей адресной социальной помощи (АСП), передает BAQ.KZ со ссылкой на Otyrar. В 2025 году её получили 26 798 человек, сообщила руководитель городского управления занятости и социальной защиты населения Жанат Утебаева. По её словам, по сравнению с прошлым годом количество получателей АСП снизилось на 42,3%.

В управлении подчёркивают, что адресная социальная помощь носит временный характер и предназначена для поддержки малообеспеченных семей. Получатели делятся на условные и безусловные: с теми, кто получает условную помощь, заключается соглашение, и при росте доходов человек исключается из списка. Положительная динамика отмечается и в сфере занятости. Уровень безработицы в Шымкенте снизился до 4,7%, а более 53 тысяч человек получили поддержку специалистов, были трудоустроены, в том числе на субсидируемые рабочие места, или направлены на профессиональное обучение. Всего в этом году работу получили 27 781 человек, из них 3 234 — на вновь созданных рабочих местах.

Особенно заметным стало снижение безработицы среди молодёжи — с 3,5% до 2,9%. Среди получателей АСП насчитывается около 7 400 человек трудоспособного возраста, из которых 3 840 уже имеют постоянную работу, а 163 участвуют в активных мерах государственной программы занятости. Кроме того, в городе развиваются программы поддержки пенсионеров и людей с инвалидностью, включая оздоровительные центры и реабилитационные проекты.