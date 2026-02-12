В Шымкенте погиб школьник: на ребёнка упала ветка дерева
Акимат прокомментировал трагический инцидент.
Трагедия произошла во дворе жилых домов на улице Елшибек в Шымкенте, сообщает корреспондент BAQ.KZ.
По предварительным данным, из-за тяжести выпавшего снега часть дерева обрушилась на ученика четвертого класса. Ребёнок получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте происшествия.
В акимате города подтвердили факт случившегося и выразили соболезнования родным и близким погибшего школьника.
– В связи с трагическим происшествием в Шымкенте, где в результате непогоды на ребёнка упало дерево, выражаем искренние соболезнования родным и близким. По поручению акима города создана комиссия, проводится проверка всех обстоятельств случившегося. Семье будет оказана всесторонняя помощь и поддержка. Просим жителей соблюдать меры безопасности в период неблагоприятных погодных условий, - сообщили в ведомстве.
