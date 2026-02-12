Трагедия произошла во дворе жилых домов на улице Елшибек в Шымкенте, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

По предварительным данным, из-за тяжести выпавшего снега часть дерева обрушилась на ученика четвертого класса. Ребёнок получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте происшествия.

В акимате города подтвердили факт случившегося и выразили соболезнования родным и близким погибшего школьника.