В Шымкенте погиб школьник: на ребёнка упала ветка дерева

Акимат прокомментировал трагический инцидент.

Сегодня, 11:37
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Freepik.com Сегодня, 11:37
Сегодня, 11:37
165
Фото: Freepik.com

Трагедия произошла во дворе жилых домов на улице Елшибек в Шымкенте, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

По предварительным данным, из-за тяжести выпавшего снега часть дерева обрушилась на ученика четвертого класса. Ребёнок получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте происшествия.

В акимате города подтвердили факт случившегося и выразили соболезнования родным и близким погибшего школьника.

– В связи с трагическим происшествием в Шымкенте, где в результате непогоды на ребёнка упало дерево, выражаем искренние соболезнования родным и близким. По поручению акима города создана комиссия, проводится проверка всех обстоятельств случившегося. Семье будет оказана всесторонняя помощь и поддержка. Просим жителей соблюдать меры безопасности в период неблагоприятных погодных условий, - сообщили в ведомстве. 

Самое читаемое

Наверх