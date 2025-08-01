В Шымкенте пресечена деятельность опасной группы вымогателей, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейские задержали пятерых злоумышленников — двух девушек и троих молодых людей — которые систематически похищали у граждан крупные суммы денег, действуя по заранее разработанной схеме.

Жертвой преступников стал местный житель, сообщивший о нападении и краже 800 тысяч тенге. Как выяснили стражи порядка, девушки через социальные сети заводили знакомства с мужчинами, вызывая доверие и приглашая их на встречи в арендованные квартиры. В самый неожиданный момент в помещение врывались сообщники, выдававшие себя за родственников, братьев или даже сотрудников полиции. Под предлогом "разобраться" с "проблемами" они избивали пострадавших и требовали крупные суммы денег.

Все пятеро подозреваемых задержаны и находятся под стражей. По этим фактам уже возбуждены уголовные дела, а в ходе проверки мобильных устройств подозреваемых выявлены другие эпизоды аналогичных преступлений. Полиция продолжает расследование и призывает всех, кто стал жертвой этой банды, обращаться в правоохранительные органы.