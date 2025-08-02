С 12 июля в Казахстане вступила в силу норма закона, запрещающая ношение в общественных местах одежды, затрудняющей идентификацию личности, передает BAQ.KZ. В связи с этим шымкентские полицейские начали проводить разъяснительную работу с населением.

Запрет распространяется на маски, никабы и другие элементы гардероба, полностью скрывающие лицо. При этом такие формы религиозной одежды, как хиджаб, химар, шейла и аль-амира, — под ограничения не подпадают, поскольку не мешают распознаванию человека, отмечают в полиции.

Цель – обеспечение безопасности и порядка без нарушения прав и свобод граждан, в том числе права на свободу вероисповедания, сообщили в ДП Шымкента.

Исключения предусмотрены, в частности, для медицинских показаний, погодных условий, выполнения служебных обязанностей и участия в спортивных или культурных мероприятиях.