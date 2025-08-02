В Шымкенте полиция разъяснила жителям запрет на одежду, скрывающую лицо
Безопасность — без ущемления прав.
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С 12 июля в Казахстане вступила в силу норма закона, запрещающая ношение в общественных местах одежды, затрудняющей идентификацию личности, передает BAQ.KZ. В связи с этим шымкентские полицейские начали проводить разъяснительную работу с населением.
Запрет распространяется на маски, никабы и другие элементы гардероба, полностью скрывающие лицо. При этом такие формы религиозной одежды, как хиджаб, химар, шейла и аль-амира, — под ограничения не подпадают, поскольку не мешают распознаванию человека, отмечают в полиции.
Цель – обеспечение безопасности и порядка без нарушения прав и свобод граждан, в том числе права на свободу вероисповедания, сообщили в ДП Шымкента.
Исключения предусмотрены, в частности, для медицинских показаний, погодных условий, выполнения служебных обязанностей и участия в спортивных или культурных мероприятиях.
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