В рамках модернизации дорожно-транспортной инфраструктуры в Шымкенте продолжается строительство нового путепровода над железной дорогой на улице Момынова. С ходом работ ознакомился депутат Мажилиса Болатбек Нажметдинулы, передает BAQ.kz.

Проект предусматривает возведение четырёхполосного автомобильного путепровода с пешеходной дорожкой и установкой светофорных объектов. Строительство началось в ноябре 2024 года и на сегодняшний день завершено на 50%. Подрядная организация заверяет, что работы ведутся по графику.

– Шымкент – сегодня самый динамично развивающийся город страны. Его дорожная сеть остро нуждается в обновлении. Путепровод возводится в рамках предвыборной программы партии "AMANAT" и является нашим прямым обещанием избирателям. Лично я был инициатором включения этого проекта в программу и способствовал выделению средств из республиканского бюджета для начала работ. Сегодня проект успешно реализуется, и я намерен лично контролировать его выполнение, – подчеркнул Болатбек Нажметдинулы.

Помимо улицы Момынова, аналогичный путепровод строится на улице Тленшина. Там строительные работы выполнены на 20%. Оба объекта планируется ввести в эксплуатацию до конца 2026 года. Ожидается, что новые мосты соединят восточные районы города с центром, снизят транспортную нагрузку на действующие магистрали и повысят безопасность на дорогах.

Пресс-служба Мажилиса.

По данным городских властей, по итогам 2024 года 75% шымкентских дорог уже находятся в хорошем или удовлетворительном состоянии. К концу 2025 года этот показатель должен достичь 90%.

Кроме того, в ближайшие два года будут полностью заасфальтированы 850 улиц общей протяжённостью более 1000 км. Только в 2025 году планируется отремонтировать 540 улиц, появятся 32 новых светофора, обновятся дорожные знаки, будет установлено освещение на большинстве нерегулируемых пешеходных переходов.

Депутат Мажилиса также начал серию встреч с жителями в рамках рабочей поездки в регионы. Он планирует посетить объекты социальной и производственной сферы, а также провести личные приёмы граждан.