В Шымкенте построят два путепровода и заасфальтируют 850 улиц
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В рамках модернизации дорожно-транспортной инфраструктуры в Шымкенте продолжается строительство нового путепровода над железной дорогой на улице Момынова. С ходом работ ознакомился депутат Мажилиса Болатбек Нажметдинулы, передает BAQ.kz.
Проект предусматривает возведение четырёхполосного автомобильного путепровода с пешеходной дорожкой и установкой светофорных объектов. Строительство началось в ноябре 2024 года и на сегодняшний день завершено на 50%. Подрядная организация заверяет, что работы ведутся по графику.
– Шымкент – сегодня самый динамично развивающийся город страны. Его дорожная сеть остро нуждается в обновлении. Путепровод возводится в рамках предвыборной программы партии "AMANAT" и является нашим прямым обещанием избирателям. Лично я был инициатором включения этого проекта в программу и способствовал выделению средств из республиканского бюджета для начала работ. Сегодня проект успешно реализуется, и я намерен лично контролировать его выполнение, – подчеркнул Болатбек Нажметдинулы.
Помимо улицы Момынова, аналогичный путепровод строится на улице Тленшина. Там строительные работы выполнены на 20%. Оба объекта планируется ввести в эксплуатацию до конца 2026 года. Ожидается, что новые мосты соединят восточные районы города с центром, снизят транспортную нагрузку на действующие магистрали и повысят безопасность на дорогах.
Пресс-служба Мажилиса.
По данным городских властей, по итогам 2024 года 75% шымкентских дорог уже находятся в хорошем или удовлетворительном состоянии. К концу 2025 года этот показатель должен достичь 90%.
Кроме того, в ближайшие два года будут полностью заасфальтированы 850 улиц общей протяжённостью более 1000 км. Только в 2025 году планируется отремонтировать 540 улиц, появятся 32 новых светофора, обновятся дорожные знаки, будет установлено освещение на большинстве нерегулируемых пешеходных переходов.
Депутат Мажилиса также начал серию встреч с жителями в рамках рабочей поездки в регионы. Он планирует посетить объекты социальной и производственной сферы, а также провести личные приёмы граждан.
Самое читаемое
- В Туркестанской области бабушка пяти внуков родила тройню
- Премьер-министр проверил модернизацию пограничных пунктов в Жамбылской области
- Катание на аттракционе чуть не закончилось трагедией в Балхаше
- Акимат Шымкента загорелся ночью
- В Казахстане наградили призёров Универсиады и чемпионата Азии по таеквондо