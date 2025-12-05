В Шымкенте планируется строительство парогазовой установки мощностью 500 мегаватт, которая обеспечит город теплом и электроснабжением. Об этом сообщил вице-министр энергетики Бакытжан Ильяс во время встречи с жителями города, передает BAQ.KZ.

По его словам, проект является частью масштабной модернизации энергетической инфраструктуры Шымкента. В рамках республиканского бюджета продолжается реконструкция действующих котельных, строительство насосных станций и обновление теплосетей.

Город уже достиг высокого уровня газификации – 97% жителей имеют доступ к природному газу. В 2025 году работы по газификации продолжаются в жилых массивах Жулдыз, Жалын и Карабастау, что позволит подключить свыше 13 тысяч новых жителей.

В ходе встречи с горожанами вице-министр также рассказал о цифровизации диспетчерского управления, обеспечении города электроэнергией и нефтепродуктами, а все обращения жителей были зафиксированы для дальнейшего рассмотрения на уровне министерства.