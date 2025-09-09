В Казахстане продолжается масштабная модернизация медицинской инфраструктуры, передает BAQ.kz.

На заседании Правительства министр здравоохранения Акмарал Альназарова представила информацию о строительстве объектов в рамках национальных проектов.

Особое внимание уделяется развитию системы материнства и детства. Всего предусмотрено 12 проектов перинатальных центров: два в Астане и по одному в Алматы, Шымкенте, Атырау, Таразе, Караганде, Каскелене, Костанае, Кызылорде, Уральске и селе Темирлан Туркестанской области.

"Сегодня в Астане уже строится современный перинатальный центр. В этом году начнется строительство центров в Шымкенте и Темирлане. Эти проекты направлены на повышение доступности и качества медицинской помощи для женщин и детей", — подчеркнула министр.

Вместе с этим в стране реализуется нацпроект "Модернизация сельского здравоохранения". Из 655 объектов первичной медико-санитарной помощи построено 540, а оставшиеся будут введены в эксплуатацию до конца года.

Также до конца 2025 года планируется завершить строительство многопрофильной больницы в Риддере, Центра гематологии в Усть-Каменогорске и станции скорой помощи в Актау.