В Шымкенте пресечена афера с биткоинами на 2,5 млн долларов
Подозреваемый водворён в ИВС.
Сегодня 2026, 10:32
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 10:32Сегодня 2026, 10:32
148Фото: Pixabay.com
Сотрудники Министерства внутренних дел Республики Казахстан пресекли мошенничество и вымогательство в особо крупном размере, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
По данным следствия, подозреваемый завладел бизнесом стоимостью около 2,5 млн долларов США, инициировав его переоформление под предлогом расчёта в криптовалюте.
После завершения сделки бывшему владельцу были переданы недостоверные данные для доступа к криптокошельку — фактической оплаты произведено не было.
Позднее фигурант потребовал 250 тысяч долларов за нераспространение якобы имеющихся компрометирующих материалов.
Его задержали при получении части суммы — 150 тысяч долларов.
Возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества и вымогательства.
Самое читаемое
- Президент Казахстана направил послания главам арабских стран с выражением поддержки
- 6 инвестпроектов запустят в Актобе
- Токаев поручил Совету Безопасности представить план экстренных мер в связи с ситуацией вокруг Ирана
- Пятерых пострадавших при взрыве в Щучинске транспортируют санавиацией в Астану
- 6 семей погибших при взрыве в Щучинске уже получили выплаты в размере 2 млн тенге