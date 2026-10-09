В Шымкенте пресечена деятельность онлайн-казино с оборотом 3,1 млрд теңге
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Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкент завершено расследование по факту организации незаконного игорного бизнеса посредством онлайн-платформ «Bingo-37» и «Lotoboom».
Для привлечения участников организаторы рассылали потенциальным игрокам сообщения через WhatsApp с предложением принять участие в азартных играх. После согласия пользователей им создавали аккаунты, предоставляли логины и пароли, а также направляли банковские реквизиты для пополнения игровых счетов.
Для приема денежных средств и выплаты выигрышей использовались банковские счета, оформленные на имена 14 дропперов.
Общий оборот двух онлайн-казино составил 3,1 млрд теңге.
На полученные преступным путем доходы организаторы приобрели имущество на сумму свыше 200 млн теңге. В их числе автомобили марок BYD Destroyer, LiXiang L6 Max, Chevrolet Monza и SsangYong Rexton, а также два земельных участка.
По приговору суда двое лиц осуждены к четырем годам лишения свободы.
Приобретенное имущество конфисковано в доход государства.
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