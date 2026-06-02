В Шымкенте при пожаре в многоэтажке спасли 17 человек, большинство из них — дети
В Шымкенте пожарные спасли 17 человек во время возгорания в одной из квартир многоэтажного жилого дома. Инцидент произошел в микрорайоне Шымсити на улице Туркия, передает BAQ.kz.
Как сообщили в МЧС, в квартире многоэтажки загорелись домашние вещи. На место происшествия оперативно прибыли подразделения пожарно-спасательной службы.
Сотрудники МЧС незамедлительно приступили к эвакуации жильцов. По лестничному маршу из здания были спасены 17 человек, большинство из которых – дети.
Благодаря оперативным действиям пожарных удалось не допустить распространения огня на соседние квартиры и помещения.
Возгорание было ликвидировано на площади 4 квадратных метра.
По данным ведомства, в результате происшествия никто не пострадал. Причины пожара устанавливаются.
