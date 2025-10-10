В Шымкенте возбуждено уголовное дело по факту смерти 28-летней женщины, скончавшейся после родов, передает BAQ.KZ.

Как уточнили в ДП региона, следственные органы проводят комплексное расследование, направленное на установление всех обстоятельств трагедии. После завершения процессуальных действий будет принято соответствующее решение.

Кроме того, департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения проводит проверку в отношении медицинского учреждения, где проходили роды.