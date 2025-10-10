  • 10 Октября, 21:13

В Шымкенте проверяют врачей после смерти роженицы

Фото: pexels.com

В Шымкенте возбуждено уголовное дело по факту смерти 28-летней женщины, скончавшейся после родов, передает BAQ.KZ.

Как уточнили в ДП региона, следственные органы проводят комплексное расследование, направленное на установление всех обстоятельств трагедии. После завершения процессуальных действий будет принято соответствующее решение.

Кроме того, департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения проводит проверку в отношении медицинского учреждения, где проходили роды.

"Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия, в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК", — сообщили в полиции.

