В Шымкенте проверяют врачей после смерти роженицы
Сегодня, 20:04
Фото: pexels.com
В Шымкенте возбуждено уголовное дело по факту смерти 28-летней женщины, скончавшейся после родов, передает BAQ.KZ.
Как уточнили в ДП региона, следственные органы проводят комплексное расследование, направленное на установление всех обстоятельств трагедии. После завершения процессуальных действий будет принято соответствующее решение.
Кроме того, департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения проводит проверку в отношении медицинского учреждения, где проходили роды.
"Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия, в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК", — сообщили в полиции.
