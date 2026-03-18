Первый национальный технологический форум Digital Qazaqstan состоится 27 марта 2026 года в Шымкенте, передает BAQ.kz.

В 2026 году форум Digital Almaty трансформируется в Digital Qazaqstan - масштабную национальную площадку, объединяющую регионы Казахстана для развития цифровой экономики, IT-индустрии и внедрения инноваций.

Шымкент выбран площадкой проведения первого форума как один из ключевых промышленных и экономических центров страны. В дальнейшем мероприятие планируется проводить ежегодно в разных городах Казахстана.

Темой форума станет «Industry 5.0: Сила взаимодействия».

«Концепция Индустрии 5.0 предполагает гармоничное взаимодействие человека и технологий, где искусственный интеллект, данные и робототехника усиливают человеческий потенциал и повышают эффективность экономики», - сообщили организаторы.

Ожидается, что форум объединит представителей государственных органов, бизнеса, международных компаний, инвесторов, стартапов и экспертного сообщества.

В деловую программу войдут:

пленарное заседание;

отраслевые панельные сессии;

круглые столы;

выставка IT-компаний и стартапов;

хакатоны и технологические конкурсы;

церемония награждения Digital Qazaqstan Awards.

Отдельное внимание будет уделено вопросам цифровизации промышленности, внедрения искусственного интеллекта и развитию взаимодействия между регионами.