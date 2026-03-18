В Шымкенте пройдет первый форум Digital Qazaqstan
Национальный IT-форум объединит бизнес, государство и технологические компании со всей страны.
Сегодня 2026, 16:40
Сегодня 2026, 16:40Сегодня 2026, 16:40
Первый национальный технологический форум Digital Qazaqstan состоится 27 марта 2026 года в Шымкенте, передает BAQ.kz.
В 2026 году форум Digital Almaty трансформируется в Digital Qazaqstan - масштабную национальную площадку, объединяющую регионы Казахстана для развития цифровой экономики, IT-индустрии и внедрения инноваций.
Шымкент выбран площадкой проведения первого форума как один из ключевых промышленных и экономических центров страны. В дальнейшем мероприятие планируется проводить ежегодно в разных городах Казахстана.
Темой форума станет «Industry 5.0: Сила взаимодействия».
«Концепция Индустрии 5.0 предполагает гармоничное взаимодействие человека и технологий, где искусственный интеллект, данные и робототехника усиливают человеческий потенциал и повышают эффективность экономики», - сообщили организаторы.
Ожидается, что форум объединит представителей государственных органов, бизнеса, международных компаний, инвесторов, стартапов и экспертного сообщества.
В деловую программу войдут:
- пленарное заседание;
- отраслевые панельные сессии;
- круглые столы;
- выставка IT-компаний и стартапов;
- хакатоны и технологические конкурсы;
- церемония награждения Digital Qazaqstan Awards.
Отдельное внимание будет уделено вопросам цифровизации промышленности, внедрения искусственного интеллекта и развитию взаимодействия между регионами.
Самое читаемое
- Новая страна? Трамп сделал резонансное заявление о «захвате» государства
- Доллар подешевел почти на 5 тенге за сутки: курс доллара к тенге на 17 марта
- Токаев поручил провести первую в истории Казахстана административную амнистию
- Голос из Алматы: как казахстанская певица прошла кастинг на российское шоу
- Пять новых конституционных законов внесут в Парламент Казахстана