В Шымкенте 12 апреля состоится одно из крупнейших спортивных событий этой весны — Shymkent Half Marathon. Забег пройдет на территории парка Shym City и объединит любителей бега и активного образа жизни, передает BAQ.KZ со ссылкой на OTYRAR.

Участникам предложат несколько дистанций: 5 км, 10 км и 21,1 км. Организаторы отмечают, что принять участие смогут как начинающие бегуны, так и опытные спортсмены.

По словам организаторов, мероприятие станет не только спортивным состязанием, но и городским праздником, который объединит жителей и гостей Шымкента.

Для новичков это возможность впервые попробовать свои силы на дистанции 5 километров, а для подготовленных участников — шанс проверить форму и установить личный рекорд.

Регистрация на Shymkent Half Marathon уже открыта. Организаторы приглашают принять участие всех желающих — как индивидуально, так и вместе с друзьями или коллегами.