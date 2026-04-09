В Шымкенте пройдет весенний марафон
Сегодня 2026, 06:12
Фото: Pixabay.com
В Шымкенте 12 апреля состоится одно из крупнейших спортивных событий этой весны — Shymkent Half Marathon. Забег пройдет на территории парка Shym City и объединит любителей бега и активного образа жизни, передает BAQ.KZ со ссылкой на OTYRAR.
Участникам предложат несколько дистанций: 5 км, 10 км и 21,1 км. Организаторы отмечают, что принять участие смогут как начинающие бегуны, так и опытные спортсмены.
По словам организаторов, мероприятие станет не только спортивным состязанием, но и городским праздником, который объединит жителей и гостей Шымкента.
Для новичков это возможность впервые попробовать свои силы на дистанции 5 километров, а для подготовленных участников — шанс проверить форму и установить личный рекорд.
Регистрация на Shymkent Half Marathon уже открыта. Организаторы приглашают принять участие всех желающих — как индивидуально, так и вместе с друзьями или коллегами.
