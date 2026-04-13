В Шымкенте раскрыли канал незаконной миграции
Полицейские пресекли деятельность группы, помогавшей иностранцам незаконно въезжать и легализоваться в Казахстане.
Сегодня 2026, 11:03
145Фото: Baq.kz
В Шымкенте ликвидирован канал незаконной миграции. Задержаны участники группы, занимавшиеся оформлением фиктивных документов для иностранцев, передает BAQ.kz со ссылкой на polisia.kz.
Как сообщили в Министерство внутренних дел Республики Казахстан, преступная группа организовывала въезд и незаконную легализацию иностранных граждан за деньги.
В рамках операции правоохранители провели 28 обысков.
В результате были изъяты:
•десятки иностранных паспортов,
•оргтехника и средства связи,
•бланки и фиктивные трудовые договоры,
•крупные суммы денег,
•а также незарегистрированное оружие.
Организатор группы помещен в изолятор временного содержания. Всего в полицию доставили 13 человек, причастных к схеме.
По данному факту начато досудебное расследование по статье «Организация незаконной миграции».
В МВД отметили, что работа по выявлению подобных схем продолжается.
Самое читаемое
- Бес қонақ: забытое дыхание степи или живая примета природы?
- Трагический пожар в Астане: спасателям мешали ворота и припаркованные автомобили
- Штормовое предупреждение объявили почти по всему Казахстану на 13 апреля
- Трое детей погибли при пожаре в столичном ЖК
- Два замка: появились новые детали трагического пожара в Астане