В Шымкенте раскрыли канал незаконной миграции

Полицейские пресекли деятельность группы, помогавшей иностранцам незаконно въезжать и легализоваться в Казахстане.

Сегодня 2026, 11:03
Фото: Baq.kz

В Шымкенте ликвидирован канал незаконной миграции. Задержаны участники группы, занимавшиеся оформлением фиктивных документов для иностранцев, передает BAQ.kz со ссылкой на polisia.kz.

Как сообщили в Министерство внутренних дел Республики Казахстан, преступная группа организовывала въезд и незаконную легализацию иностранных граждан за деньги.
 
В рамках операции правоохранители провели 28 обысков.
 
В результате были изъяты:
•десятки иностранных паспортов,
•оргтехника и средства связи,
•бланки и фиктивные трудовые договоры,
•крупные суммы денег,
•а также незарегистрированное оружие.
 
Организатор группы помещен в изолятор временного содержания. Всего в полицию доставили 13 человек, причастных к схеме.
 

По данному факту начато досудебное расследование по статье «Организация незаконной миграции».
 
В МВД отметили, что работа по выявлению подобных схем продолжается.

