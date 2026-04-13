В Шымкенте ликвидирован канал незаконной миграции. Задержаны участники группы, занимавшиеся оформлением фиктивных документов для иностранцев, передает BAQ.kz со ссылкой на polisia.kz.

Как сообщили в Министерство внутренних дел Республики Казахстан, преступная группа организовывала въезд и незаконную легализацию иностранных граждан за деньги.

В рамках операции правоохранители провели 28 обысков.

В результате были изъяты:

•десятки иностранных паспортов,

•оргтехника и средства связи,

•бланки и фиктивные трудовые договоры,

•крупные суммы денег,

•а также незарегистрированное оружие.

Организатор группы помещен в изолятор временного содержания. Всего в полицию доставили 13 человек, причастных к схеме.

По данному факту начато досудебное расследование по статье «Организация незаконной миграции».

В МВД отметили, что работа по выявлению подобных схем продолжается.