В Шымкенте раскрыли схему хищения 1,3 млрд тенге

В Шымкент раскрыта крупная схема хищения бюджетных средств, выделенных на образование, передает BAQ.kz.

Как работала схема

Как сообщили в Агентство по финансовому мониторингу Казахстана, в течение нескольких лет в двух частных колледжах действовала схема фиктивного обучения.

По данным следствия, людей формально зачисляли в учебные заведения, но фактически они не обучались. Это позволяло получать государственное финансирование по образовательным программам.

В схеме участвовали руководители колледжей, бухгалтеры и другие аффилированные лица. Документы оформлялись фиктивно - через приказы о зачислении, поддельные акты и использование электронных подписей.

Кроме того, часть студентов платного отделения оформляли как обучающихся за счет государства.

Один из колледжей, как установили следователи, фактически не работал и существовал только на бумаге - исключительно для получения бюджетных средств.

Какой ущерб

Общий ущерб государству превысил 1,3 млрд тенге.

Примечательно, что организатор схемы в это время находилась в местах лишения свободы и продолжала управлять незаконной деятельностью.

В ходе расследования часть средств - 65 млн тенге - была добровольно возвращена.

Что изъяли и какие меры приняты

Суд наложил арест на имущество подозреваемых: квартиры, в том числе в Дубае, жилые дома и автомобили.

Двое фигурантов арестованы, еще трое находятся под подпиской о невыезде.

Уголовное дело направлено в суд.

