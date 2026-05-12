В Шымкенте раскрыли схему хищения 1,3 млрд тенге
В Шымкенте выявили схему фиктивного обучения в колледжах
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Шымкент раскрыта крупная схема хищения бюджетных средств, выделенных на образование, передает BAQ.kz.
Как работала схема
Как сообщили в Агентство по финансовому мониторингу Казахстана, в течение нескольких лет в двух частных колледжах действовала схема фиктивного обучения.
По данным следствия, людей формально зачисляли в учебные заведения, но фактически они не обучались. Это позволяло получать государственное финансирование по образовательным программам.
В схеме участвовали руководители колледжей, бухгалтеры и другие аффилированные лица. Документы оформлялись фиктивно - через приказы о зачислении, поддельные акты и использование электронных подписей.
Кроме того, часть студентов платного отделения оформляли как обучающихся за счет государства.
Один из колледжей, как установили следователи, фактически не работал и существовал только на бумаге - исключительно для получения бюджетных средств.
Какой ущерб
Общий ущерб государству превысил 1,3 млрд тенге.
Примечательно, что организатор схемы в это время находилась в местах лишения свободы и продолжала управлять незаконной деятельностью.
В ходе расследования часть средств - 65 млн тенге - была добровольно возвращена.
Что изъяли и какие меры приняты
Суд наложил арест на имущество подозреваемых: квартиры, в том числе в Дубае, жилые дома и автомобили.
Двое фигурантов арестованы, еще трое находятся под подпиской о невыезде.
Уголовное дело направлено в суд.
Ранее сообщалось о расследовании по факту причинения имущественного ущерба при закупке лекарственных препаратов, предназначенных для лечения мышечной дистрофии Дюшенна. По данным следствия, ТОО "Интерфармсервис", выступавшее единственным поставщиком данных препаратов в Казахстане, на протяжении пяти лет поставляло их в медицинские организации страны. При этом производителем лекарств были установлены предельные цены реализации.
Самое читаемое
- В Мангистау исследуют город с двухтысячелетней историей
- Модернизацию погранперехода на границе Актюбинской области и России завершат в конце года
- Казахстанец погиб в ДТП в Анталье: его сбило такси
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 11 мая
- Елена Рыбакина вышла в 1/8 финала турнира WTA-1000 в Риме