Через офшорную схему завышали цены на лекарства в Казахстане

Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование по факту причинения имущественного ущерба при закупке лекарственных препаратов, предназначенных для лечения мышечной дистрофии Дюшенна, передает BAQ.kz.

По данным следствия, ТОО «Интерфармсервис», выступавшее дистрибьютором и единственным поставщиком данных препаратов в стране, на протяжении пяти лет поставляло их в медицинские организации страны. При этом производителем лекарств были установлены предельные цены реализации.

Однако, как установили следственные органы, руководство компании организовало схему с целью получения незаконной прибыли. В цепочку поставок была включена подконтрольная компания, зарегистрированная в Объединённых Арабских Эмиратах, через которую проводились номинальные сделки.

Таким образом, отпускная цена на препараты искусственно завышалась, что позволяло скрывать реальную себестоимость и получать дополнительный доход.

Следствие считает, что в результате государству был причинён ущерб в размере 3,7 млрд тенге.

Кроме того, для вывода денежных средств использовались фиктивные сделки с индивидуальными предпринимателями с оформлением подложных счетов-фактур. По данным АФМ, таким образом было обналичено более 4 млрд тенге, а сумма неуплаченных налогов превысила 637 млн тенге.

Также сообщается, что на незаконно приобретённые средства были куплены 32 квартиры, 11 автомобилей и 8 жилых домов. На указанное имущество наложен арест с целью возможной конфискации.

В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, третий находится под залогом.

Подозреваемые приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК разглашению не подлежит.