В Шымкенте раскрыли схему с квартирами-призраками
Сегодня, 18:21
137Фото: pixabay.com
Киберполицейские Шымкента задержали женщину, подозреваемую в серии интернет-мошенничеств, связанных с фиктивной арендой жилья, передает BAQ.KZ.
По данным следствия, она размещала в социальных сетях объявления об аренде квартир и требовала предоплату за "бронирование". После получения денег переставала выходить на связь. Указанные в объявлениях квартиры фактически не существовали.
Установлено как минимум четыре эпизода мошенничества. Возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование.
Полиция предупреждает граждан не переводить предоплату незнакомым лицам без личного осмотра квартиры и проверки документов, а также рекомендует пользоваться проверенными сервисами и заключать договор аренды.
