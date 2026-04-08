В Шымкенте расследуют смерть восьмиклассника

Причины случившегося устанавливаются. 

Фото: Pixabay.com

В Шымкенте расследуют смерть ученика 8 класса одного из IT-лицеев. Тело подростка было обнаружено дома его родственниками, передает BAQ.KZ со ссылкой на Otyrar.

По информации городского управления образования, трагедия произошла 6 апреля, когда школьник находился дома. Родные обнаружили подростка и вызвали скорую помощь, однако прибывшие медики констатировали отсутствие признаков жизни.

В департаменте полиции Шымкента сообщили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

По официальным данным, подросток ранее не состоял на специальном медицинском учёте. 

