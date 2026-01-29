В Шымкенте проверки в образовательной сфере выявили массовые нарушения в распределении кадров и выплатах педагогам, передает BAQ.KZ со ссылкой на Otyrar.

По официальным данным, в школах города насчитывается 2 063 вакантных рабочих места, из которых 1 165 требуют педагогов. Однако проверка показала, что часть проблем возникла не из-за нехватки специалистов, а из-за действий администраций школ, сознательно скрывавших свободные ставки.

Заместитель акима города Сарсен Куранбек отметил, что нормативная недельная нагрузка учителя составляет 16 часов, а с учётом полуторной ставки — не более 24 часов. Тем не менее зафиксированы случаи, когда один педагог работал до 78 часов в неделю и получал зарплату до 1,2 млн тенге. В ряде школ преподаватели в возрасте 70–80 лет вынуждены были трудиться до 48 часов.

Кроме того, выявлены случаи совмещения должностей: один человек выполнял обязанности сразу двух заместителей директора школы. Акимат направил обращения в уполномоченные органы с требованием вернуть незаконно выплаченные средства в бюджет.

В городском управлении образования подчеркнули, что корень проблемы — не дефицит кадров, а сознательное сокрытие свободных рабочих мест со стороны руководства отдельных учебных заведений.