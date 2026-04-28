В Шымкенте сотрудник ДЭР осуждён за мошенничество и подстрекательство к взятке
Подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 6 миллионов тенге.
Сегодня 2026, 08:09
В Шымкенте межрайонный суд по уголовным делам вынес приговор оперуполномоченному департамента экономических расследований Тұрсыналы З.Е., передает BAQ.KZ со ссылкой на OTYRAR.
Суд признал его виновным по статьям Уголовного кодекса Республики Казахстан, предусматривающим ответственность за мошенничество с использованием служебного положения и подстрекательство к даче взятки.
По итогам рассмотрения дела подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 6 миллионов тенге.
Согласно материалам дела, в марте 2026 года он был задержан с поличным сотрудниками ДКНБ РК в ходе антикоррупционных мероприятий.
Приговор суда вступил в законную силу.
