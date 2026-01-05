Осужденный сообщил, что в июне 2025 года сотрудники учреждения его избили, надев наручники на руки, и оставили висеть на железной решетке 4 часа, а также, сняв обувь, били по стопам дубинкой, передает Baq.kz.

Кроме того, в ходе приема был выявлен факт избиения другого осужденного, которому сломали челюсть.

Региональный представитель незамедлительно предпринял меры реагирования по вышеуказанным ситуациям. В результате за несвоевременное оказание медицинской помощи наказаны медработники, а также зарегистрировано досудебное расследование в отношении сотрудников учреждения по статье 362 УК.

Правозащитным институтом направлено обращение в высший надзорный орган о пересмотре действий сотрудников учреждения ввиду содержания в них признаков пыток.

Генеральная прокуратура поддержала позицию, и в конце прошлого года досудебное расследование переквалифицировано на часть 3 статьи 146 УК.

Три сотрудника учреждения взяты под стражу.