В Шымкенте сотрудников исправительного учреждения подозревают в пытках
Региональный представитель Уполномоченного по правам человека по городу Шымкент Нуржан Абдезов провел личный прием одного из осужденных.
Осужденный сообщил, что в июне 2025 года сотрудники учреждения его избили, надев наручники на руки, и оставили висеть на железной решетке 4 часа, а также, сняв обувь, били по стопам дубинкой, передает Baq.kz.
Кроме того, в ходе приема был выявлен факт избиения другого осужденного, которому сломали челюсть.
Региональный представитель незамедлительно предпринял меры реагирования по вышеуказанным ситуациям. В результате за несвоевременное оказание медицинской помощи наказаны медработники, а также зарегистрировано досудебное расследование в отношении сотрудников учреждения по статье 362 УК.
Правозащитным институтом направлено обращение в высший надзорный орган о пересмотре действий сотрудников учреждения ввиду содержания в них признаков пыток.
Генеральная прокуратура поддержала позицию, и в конце прошлого года досудебное расследование переквалифицировано на часть 3 статьи 146 УК.
Три сотрудника учреждения взяты под стражу.
