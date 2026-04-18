В Шымкенте спасатели ликвидировали пожар в кафе и предотвратили угрозу взрыва

На пульт «112» поступило сообщение о пожаре в Аль-Фарабийском районе по улице Шаймерденова. Возгорание произошло в кухонном помещении одноэтажного кафе, передает BAQ.KZ.

По прибытии пожарных подразделений было установлено, что в кухне загорелась электрическая фритюрница, после чего огонь перекинулся на потолочное перекрытие и кровлю здания. До прибытия спасателей персонал самостоятельно покинул здание, посетителей в помещении не было.

В ходе тушения из опасной зоны огнеборцы вынесли 2 кислородных и 1 газовый баллон, предотвратив возможный взрыв. Пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет. Причина происшествия устанавливается.

МЧС призывает граждан и предпринимателей строго соблюдать правила пожарной безопасности.