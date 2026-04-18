В Шымкенте спасатели ликвидировали пожар в кафе и предотвратили угрозу взрыва
В кухне загорелась электрическая фритюрница.
Сегодня 2026, 17:38
93Фото: МЧС РК
На пульт «112» поступило сообщение о пожаре в Аль-Фарабийском районе по улице Шаймерденова. Возгорание произошло в кухонном помещении одноэтажного кафе, передает BAQ.KZ.
По прибытии пожарных подразделений было установлено, что в кухне загорелась электрическая фритюрница, после чего огонь перекинулся на потолочное перекрытие и кровлю здания. До прибытия спасателей персонал самостоятельно покинул здание, посетителей в помещении не было.
В ходе тушения из опасной зоны огнеборцы вынесли 2 кислородных и 1 газовый баллон, предотвратив возможный взрыв. Пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет. Причина происшествия устанавливается.
МЧС призывает граждан и предпринимателей строго соблюдать правила пожарной безопасности.
Самое читаемое
- Порывы и транспортный коллапс: В Костанае ищут миллиарды на переделку дорожной инфраструктуры
- В Экибастузе американские и китайские компании хотят построить «Долину ЦОДов»
- Аттестация без теста: что ждет казахстанских учителей
- В Карагандинской области в ДТП с мотоциклами погибли два человека
- Какие регионы страны получат доступ к природному газу