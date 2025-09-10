В Областной детской клинической больнице Шымкента сотрудники МЧС совместно с врачами провели операцию по спасению полуторагодовалого ребёнка, передает BAQ.KZ.

Сообщение о происшествии поступило на номер службы 112: руку мальчика затянуло в трубу электромясорубки. Попытки медиков самостоятельно освободить ребёнка не увенчались успехом, и на помощь вызвали спасателей.

"Операция проводилась совместно с врачами. Под наркозом ребёнка спасатели при помощи аварийно-спасательного инструмента аккуратно разрезали корпус мясорубки и освободили его руку", - говорится в сообщении.

Спасатели напоминают родителям о необходимости проявлять особую внимательность и не оставлять маленьких детей без присмотра даже на короткое время.