В Шымкенте спасатели освободили руку ребёнка, застрявшую в электромясорубке
Операция проводилась совместно с врачами.
Сегодня, 05:17
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 05:17Сегодня, 05:17
98
В Областной детской клинической больнице Шымкента сотрудники МЧС совместно с врачами провели операцию по спасению полуторагодовалого ребёнка, передает BAQ.KZ.
Сообщение о происшествии поступило на номер службы 112: руку мальчика затянуло в трубу электромясорубки. Попытки медиков самостоятельно освободить ребёнка не увенчались успехом, и на помощь вызвали спасателей.
"Операция проводилась совместно с врачами. Под наркозом ребёнка спасатели при помощи аварийно-спасательного инструмента аккуратно разрезали корпус мясорубки и освободили его руку", - говорится в сообщении.
Спасатели напоминают родителям о необходимости проявлять особую внимательность и не оставлять маленьких детей без присмотра даже на короткое время.
Самое читаемое
- Что даст Казахстану переход к однопалатному Парламенту? Мнение политолога
- В Костанае 10-летнюю девочку сбила машина на пешеходном переходе
- Уголовное дело завели на блогера из-за комментариев о детях с аутизмом
- В Непале протесты против блокировки соцсетей привели к гибели людей
- 140 литров в сутки: Казахстан с 13 сентября вводит лимит на воду