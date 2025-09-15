В Шымкенте спасатели вытащили подростка и коня из пятиметровой ямы
Парня передали врачам, лошадь не пострадала.
Сегодня, 05:36
58Фото: МЧС РК
В Шымкенте сотрудники МЧС провели необычную спасательную операцию: подросток 2012 года рождения вместе с лошадью упал в яму глубиной около пяти метров, передает BAQ.KZ. Инцидент произошёл в жилом массиве Алтынтобе Абайского района.
По данным МЧС, спасатели оперативно прибыли на место происшествия и с помощью альпинистского снаряжения подняли подростка. Его передали медикам для осмотра. Лошадь также удалось вызволить: при содействии местных исполнительных органов животное подняли из ямы с помощью автокрана. К счастью, оно не пострадало и было передано хозяину.
В ведомстве подчеркнули, что благодаря слаженной работе всех служб ситуация завершилась благополучно.
