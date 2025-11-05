Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних города Шымкента рассмотрел гражданское дело по иску Ж. к ответчику Х. о возмещении морального вреда, передает BAQ.KZ.

Как установил суд, в июне 2024 года во дворе многоэтажного дома в микрорайоне №3 города Шымкент между несовершеннолетними произошла ссора, в ходе которой Х. умышленно причинила легкий вред здоровью Т. За данное деяние ответчик была привлечена к административной ответственности и оштрафована постановлением специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям.

Законный представитель пострадавшего Т., истец Ж., в иске просила взыскать с Х. денежную компенсацию морального вреда в размере 500 000 тенге. Ответчик, в свою очередь, настаивала на отказе в удовлетворении иска.

Суд, учитывая обстоятельства дела и нормы статей 115, 951 и 952 Гражданского кодекса Республики Казахстан, удовлетворил иск частично и взыскал с ответчика в пользу истца 50 000 тенге в счет возмещения морального вреда.

Решение суда вступило в законную силу.