В Шымкенте по итогам прокурорской проверки 12 частных судебных исполнителей лишены государственных лицензий. Как сообщили в надзорном органе, были выявлены факты незаконного снятия ранее наложенных ограничений на выезд должников за пределы Казахстана, а также неправомерного возбуждения исполнительных производств, передает BAQ.KZ.

В частности, установлено, что исполнительные производства возбуждались помощниками ЧСИ в период, когда сами судебные исполнители находились в отпусках, что является нарушением законодательства. По выявленным фактам прокуратура внесла представление министру юстиции Республики Казахстан с требованием устранить допущенные нарушения.

По результатам рассмотрения материалов к дисциплинарной ответственности привлечены 85 частных судебных исполнителей, а Министерство юстиции обратилось в суд с исками о лишении лицензий. Суд удовлетворил требования в полном объёме, решение вступило в законную силу. В прокуратуре подчеркнули, что надзор за законностью исполнительных производств будет продолжен на постоянной основе.