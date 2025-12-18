В Шымкенте медики спасли трёхлетнего ребёнка, который во время игры проглотил сразу 16 магнитов. Малыша с сильными болями в животе срочно доставили в городскую детскую клиническую больницу, передает BAQ.KZ со ссылкой на Otyrar.

По информации управления здравоохранения, рентгеновское обследование подтвердило наличие инородных предметов в брюшной полости. Родители рассказали, что ребёнок мог проглотить магниты незаметно для взрослых.

Врачи приняли решение о немедленном хирургическом вмешательстве. С помощью видеоэзофагогастроскопии из желудка ребёнка извлекли все магниты диаметром около 0,5 сантиметра.

В настоящее время состояние пациента оценивается как стабильное, угрозы для жизни нет. Медики подчёркивают, что своевременное обращение за помощью позволило избежать тяжёлых осложнений.