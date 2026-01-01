  • 22 Января, 01:12

В Шымкенте у матери изъяли детей после сообщений о жестоком обращении

Несовершеннолетних изъяли из семьи после жалоб педагогов и появления видео с ожогами и телесными повреждениями.

Фото: Freepik.com

В городе Шымкент из семьи изъяли несовершеннолетних детей после распространения в социальных сетях видео, на котором у детей разного возраста зафиксированы ожоги и множественные телесные повреждения, сообщает BAQ.KZ.

Дети были изъяты у 29-летней матери после того, как двое несовершеннолетних в возрасте 9 и 11 лет перестали посещать школу. Отсутствие учеников заметили педагоги, которые первыми сообщили о ситуации в уполномоченные органы.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. Женщина водворена в ИВС. Проводится комплекс следственных мероприятий по установлению всех обстоятельств дела. В настоящее время несовершеннолетние находятся в больнице под присмотром медицинских работников, а малолетние дети в Доме малютки. Кроме того, материалы для инициирования процедуры лишения женщины родительских прав были направлены в соответствующие органы", - сообщили в пресс-службе ДП Шымкента.

