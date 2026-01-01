В городе Шымкент из семьи изъяли несовершеннолетних детей после распространения в социальных сетях видео, на котором у детей разного возраста зафиксированы ожоги и множественные телесные повреждения, сообщает BAQ.KZ.

Дети были изъяты у 29-летней матери после того, как двое несовершеннолетних в возрасте 9 и 11 лет перестали посещать школу. Отсутствие учеников заметили педагоги, которые первыми сообщили о ситуации в уполномоченные органы.