В Шымкенте скончался Мураталы Толепбергенулы, последний ветеран Великой Отечественной войны, оставшийся в этом городе, передает BAQ.KZ со ссылкой на Otyrar. В этом году он отметил и 80-летие Великой Победы, и свой столетний юбилей.

На фронт Мураталы ушёл в 1943 году в возрасте 18 лет и воевал радистом в 339-м противотанковом артиллерийском подразделении. Он прошёл боевой путь от Бреста через Украину и Польшу до Германии, а после победы ещё пять лет служил в оккупационных войсках.

За проявленное мужество и героизм он был награждён орденом Отечественной войны II степени и медалями "За отвагу", "За освобождение Варшавы" и "За победу над Германией". Ветеран был похоронен со всеми воинскими почестями в Тюлькубасском районе, где проживал последние годы.