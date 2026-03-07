В Шымкенте устраняют последствия провала дорожного покрытия
После происшествия участок дороги был ограждён в целях безопасности.
В социальных сетях распространилось видео обрушения асфальта на одной из улиц Шымкента. Инцидент произошёл на улице Камысты в микрорайоне Оңтүстік. Как сообщили специалисты ТОО «Су ресурстары Маркетингі», причиной стала авария канализационного коллектора диаметром 1000 мм, построенного в 1968 году, передает BAQ.KZ со ссылкой на OTYRAR.
«Из-за выхода из строя канализационного коллектора произошло обрушение дорожного покрытия», — пояснили в компании.
В настоящее время специалисты предприятия проводят восстановительные и ремонтные работы.
К ликвидации последствий привлечены техника и рабочие бригады. На месте задействованы бетононасосы, грузовые автомобили, очистительная техника, экскаватор.
По словам специалистов, причиной аварии стал износ трубопровода.
«Коллектор был введён в эксплуатацию ещё в 1970-е годы и за длительное время эксплуатации технически износился», — отметили они.
Работы по устранению последствий и восстановлению дорожного покрытия ведутся в усиленном режиме.
