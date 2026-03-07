В социальных сетях распространилось видео обрушения асфальта на одной из улиц Шымкента. Инцидент произошёл на улице Камысты в микрорайоне Оңтүстік. Как сообщили специалисты ТОО «Су ресурстары Маркетингі», причиной стала авария канализационного коллектора диаметром 1000 мм, построенного в 1968 году, передает BAQ.KZ со ссылкой на OTYRAR.

«Из-за выхода из строя канализационного коллектора произошло обрушение дорожного покрытия», — пояснили в компании.

В настоящее время специалисты предприятия проводят восстановительные и ремонтные работы.

К ликвидации последствий привлечены техника и рабочие бригады. На месте задействованы бетононасосы, грузовые автомобили, очистительная техника, экскаватор.

По словам специалистов, причиной аварии стал износ трубопровода.

«Коллектор был введён в эксплуатацию ещё в 1970-е годы и за длительное время эксплуатации технически износился», — отметили они.

Работы по устранению последствий и восстановлению дорожного покрытия ведутся в усиленном режиме.