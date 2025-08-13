В Шымкенте утонул 15-летний подросток
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Сегодня, 01:53
78Фото: Depositphotos
В реке Бадам в Шымкенте утонул подросток 2010 года рождения, передает BAQ.KZ со ссылкой на Otyrar.
Трагедия произошла 12 августа в 14:50 в месте, не предназначенном для купания. Сотрудники оперативно-спасательного отряда извлекли тело из воды.
Обстоятельства и причины происшествия выясняются.
