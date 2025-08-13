  • 13 Августа, 02:55

В Шымкенте утонул 15-летний подросток

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Фото: Depositphotos

В реке Бадам в Шымкенте утонул подросток 2010 года рождения, передает BAQ.KZ со ссылкой на Otyrar.

Трагедия произошла 12 августа в 14:50 в месте, не предназначенном для купания. Сотрудники оперативно-спасательного отряда извлекли тело из воды.

Обстоятельства и причины происшествия выясняются.

