В реке Бадам в Шымкенте утонул подросток 2010 года рождения, передает BAQ.KZ со ссылкой на Otyrar.

Трагедия произошла 12 августа в 14:50 в месте, не предназначенном для купания. Сотрудники оперативно-спасательного отряда извлекли тело из воды.

Обстоятельства и причины происшествия выясняются.