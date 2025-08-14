В Шымкенте в больницах начали работу посты полиции
Полиция дежурит в шымкентских больницах из-за роста нападений на медиков.
В шести медицинских учреждениях Шымкента начали работу посты полиции. Мера принята совместно управлением здравоохранения города и департаментом полиции, передает BAQ.KZ.
Посты установлены в №1 клинической больнице, №2 и №3 городских больницах, перинатальном центре, городском роддоме и детской больнице.
Как пояснили в акимате, постоянное присутствие сотрудников полиции позволит оперативно реагировать на инциденты, предотвращать конфликты и обеспечивать безопасность медперсонала и пациентов.
Необходимость этой меры связана с ростом числа нападений на медицинских работников. Ранее президент страны поручил ужесточить наказание за насилие в отношении медиков при исполнении служебных обязанностей.
Кроме того, в городской инфекционной больнице, центре гипербарической оксигенации имени Т. Орынбаева и клинике "Хадиша" организовано круглосуточное дежурство. Для контроля порядка в медицинских организациях управление здравоохранения направило соответствующее письмо в департамент полиции Шымкента.
