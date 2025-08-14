В шести медицинских учреждениях Шымкента начали работу посты полиции. Мера принята совместно управлением здравоохранения города и департаментом полиции, передает BAQ.KZ.

Посты установлены в №1 клинической больнице, №2 и №3 городских больницах, перинатальном центре, городском роддоме и детской больнице.

Как пояснили в акимате, постоянное присутствие сотрудников полиции позволит оперативно реагировать на инциденты, предотвращать конфликты и обеспечивать безопасность медперсонала и пациентов.

Необходимость этой меры связана с ростом числа нападений на медицинских работников. Ранее президент страны поручил ужесточить наказание за насилие в отношении медиков при исполнении служебных обязанностей.

Кроме того, в городской инфекционной больнице, центре гипербарической оксигенации имени Т. Орынбаева и клинике "Хадиша" организовано круглосуточное дежурство. Для контроля порядка в медицинских организациях управление здравоохранения направило соответствующее письмо в департамент полиции Шымкента.