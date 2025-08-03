Тело 26-летней жительницы Шымкента обнаружили в мусорном баке спустя 10 дней после её исчезновения, передает BAQ.KZ со ссылкой на Otyrar. По даным издания, девушка ушла из дома 21 июля и с тех пор не выходила на связь.

Как сообщили в департаменте полиции города, по факту убийства возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан подозреваемый. Сейчас он находится в следственном изоляторе.

Ведётся всестороннее расследование, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего, — сообщил заместитель начальника управления криминальной полиции ДП Нуржан Мырзагельдиев.

В полиции также предупредили, что за распространение ложной информации по этому делу предусмотрена уголовная ответственность.