В Шымкенте в мусорном баке нашли тело 26-летней девушки
Подозреваемый задержан.
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Тело 26-летней жительницы Шымкента обнаружили в мусорном баке спустя 10 дней после её исчезновения, передает BAQ.KZ со ссылкой на Otyrar. По даным издания, девушка ушла из дома 21 июля и с тех пор не выходила на связь.
Как сообщили в департаменте полиции города, по факту убийства возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан подозреваемый. Сейчас он находится в следственном изоляторе.
Ведётся всестороннее расследование, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего, — сообщил заместитель начальника управления криминальной полиции ДП Нуржан Мырзагельдиев.
В полиции также предупредили, что за распространение ложной информации по этому делу предусмотрена уголовная ответственность.
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