Прокуратура восстановила конституционные права воспитанника детского центра, добившись взыскания алиментов в крупном размере, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

С 2015 года по исполнительному листу И. Керимбаев обязана была выплачивать Детскому центру оказания специальных социальных услуг №6 алименты в размере 1,1 млн тенге на содержание своей несовершеннолетней дочери.

Проверка показала, что 27 марта 2025 года частный судебный исполнитель, действуя по письменному обращению бывшего юриста центра, вернул исполнительный документ без исполнения. В результате решение суда оставалось невыполненным, что нарушало конституционные права воспитанника.

После вмешательства прокуратуры исполнительное производство по взысканию алиментов было возобновлено, а виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Прокуратура Аль-Фарабийского района продолжает активную работу по защите прав детей и обеспечению полного исполнения судебных актов.