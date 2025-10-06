В Шымкенте суд вынес условное наказание сроком на 4 года владелице квартиры, в которой из-за нарушения требований безопасности произошла трагедия с гибелью двух человек, передает BAQ.KZ.

Подсудимая Т. стала фигуранткой уголовного дела по статье 306 часть 3 УК — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух граждан Индии.

По материалам дела, в квартире, расположенной в микрорайоне Карасу, незаконно был установлен газовый обогреватель воды с нарушением закона "О газе и газоснабжении". Несмотря на это, в августе 2024 года Т. сдала жильё в аренду пятерым иностранцам, осознавая риск. В сентябре 2025 года двое арендаторов погибли от отравления угарным газом.

Вина подсудимой была доказана документами, собранными в ходе расследования. Прокурор просил назначить наказание в виде 4 лет лишения свободы с применением статьи 63 УК, предусматривающей условное осуждение. Суд учёл смягчающие обстоятельства — наличие несовершеннолетнего ребёнка, пенсионный возраст и признание вины подсудимой. Отягчающих факторов выявлено не было.

В итоге Т. признали виновной и назначили условный срок на 4 года. Приговор пока не вступил в законную силу.