В Шымкенте внедряют новый механизм противодействия интернет-мошенничества
Расширение взаимодействия операторов связи значительно повысит эффективность защиты граждан.
По инициативе прокуратуры города председатель Правления АО «Қазақтелеком» Багдат Мусин посетил с рабочим визитом надзорный орган, передает BAQ.KZ.
В ходе встречи глава национального телеком-оператора ознакомился с работой «Антифрод-Колл-Центра», созданного для противодействия киберпреступности и интернет-мошенничества.
Такой механизм позволяет не просто реагировать на преступления, а предотвращать их, снижая риски финансовых потерь и психологического давления на граждан.
Наиболее распространённые схемы — фиктивная доставка товаров, сообщения о ДТП от имени родственников, звонки от налоговых органов, а также приглашение на медицинские осмотры.
По итогам встречи достигнута договорённость о дальнейшем расширении партнёрства, путем включения в борьбу синтернет-мошенничеством других провайдеров цифровой связи.
Расширение взаимодействия операторов связи значительно увеличит технические возможности системы и повысит эффективность защиты граждан.
