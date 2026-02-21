  • Главная
Расширение взаимодействия операторов связи значительно повысит эффективность защиты граждан.

Фото: Pixabay.com

По инициативе прокуратуры города председатель Правления АО «Қазақтелеком» Багдат Мусин посетил с рабочим визитом надзорный орган, передает BAQ.KZ.

В ходе встречи глава национального телеком-оператора ознакомился с работой «Антифрод-Колл-Центра», созданного для противодействия киберпреступности и интернет-мошенничества.

Такой механизм позволяет не просто реагировать на преступления, а предотвращать их, снижая риски финансовых потерь и психологического давления на граждан.

Наиболее распространённые схемы — фиктивная доставка товаров, сообщения о ДТП от имени родственников, звонки  от налоговых органов, а также приглашение на медицинские осмотры.

По итогам встречи достигнута договорённость о дальнейшем расширении партнёрства, путем включения  в борьбу синтернет-мошенничеством других провайдеров цифровой связи.

Расширение взаимодействия операторов связи значительно увеличит технические возможности системы и повысит эффективность защиты граждан.

