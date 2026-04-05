В городе внедряются современные решения, направленные на формирование у жителей культуры раздельного сбора бытового мусора, передает BAQ.KZ.

В ходе рабочей поездки аким Шымкента Габит Сыздыкбеков ознакомился с реализацией пилотного проекта по установке современной наземной контейнерной площадки закрытого типа в микрорайоне «Отырар».

Новый объект предназначен для раздельного сбора твердых бытовых отходов и оснащен контейнерами различного назначения. На площадке размещены пять контейнеров для смешанных отходов и три контейнера для раздельно собираемых фракций.

Для соблюдения правил сортировки предусмотрен специальный пункт контроля. За процессом будет следить ответственный сотрудник.

На первом этапе планируется установить около 100 подобных контейнерных площадок. В дальнейшем этот опыт поэтапно распространят на другие районы города.

Это позволит выстроить системную работу по раздельному сбору и последующей переработке отходов.