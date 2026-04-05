В Шымкенте внедряют пилотный проект по раздельному сбору отходов
Проект реализуется за счет частных инвестиций.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В городе внедряются современные решения, направленные на формирование у жителей культуры раздельного сбора бытового мусора, передает BAQ.KZ.
В ходе рабочей поездки аким Шымкента Габит Сыздыкбеков ознакомился с реализацией пилотного проекта по установке современной наземной контейнерной площадки закрытого типа в микрорайоне «Отырар».
Новый объект предназначен для раздельного сбора твердых бытовых отходов и оснащен контейнерами различного назначения. На площадке размещены пять контейнеров для смешанных отходов и три контейнера для раздельно собираемых фракций.
Для соблюдения правил сортировки предусмотрен специальный пункт контроля. За процессом будет следить ответственный сотрудник.
На первом этапе планируется установить около 100 подобных контейнерных площадок. В дальнейшем этот опыт поэтапно распространят на другие районы города.
Это позволит выстроить системную работу по раздельному сбору и последующей переработке отходов.
