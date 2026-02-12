В Шымкенте во дворе дома погиб ребенок - на него упала ветка дерева

От полученных травм он скончался на месте.

Сегодня, 07:11
Фото: Pixabay.com

В Енбекшинском районе Шымкента произошла трагедия: во дворе одного из многоэтажных домов под упавшей веткой дерева погиб ребенок 2016 года рождения, передаёт BAQ.KZ.

По информации очевидцев, инцидент случился на улице Елшибек Батыра, во дворе дома №114. Из-за сильного снегопада и налипания снега часть дерева не выдержала нагрузки и обрушилась. В этот момент рядом находился ребенок.

От полученных травм он скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи.

Факт произошедшего подтвердил источник в правоохранительных органах. На месте работали экстренные службы, территория была оцеплена.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося. Официальные комментарии от уполномоченных органов пока не поступили.

