В Шымкенте вынесли приговор бывшим руководителям университета имени Ауэзова

В Шымкенте межрайонный суд по уголовным делам огласил приговор восьмерым фигурантам дела о хищении средств Южно-Казахстанского университета имени М. Ауэзова, передает BAQ.KZ.

Как установил суд, семерым подсудимым были предъявлены обвинения по статье 189 части 4 УК РК — присвоение вверенного чужого имущества в особо крупном размере с использованием служебного положения, еще одному — по статье 189 части 3 УК РК.

Согласно материалам дела, бывший первый проректор университета Н.К. допустил халатность, повлекшую тяжкие последствия — ущерб составил 153,5 млн тенге.

Директор финансового департамента С.А. признана виновной в хищении денежных средств в особо крупном размере на сумму 166,7 млн тенге. Исполняющая обязанности директора того же департамента С.Ж. совершила аналогичное преступление на сумму 100,1 млн тенге.

Директор административно-хозяйственного департамента А.О., действуя по предварительному сговору с другими лицами, похитил средства университета на общую сумму 320,5 млн тенге, из которых 317,2 млн тенге были присвоены, а 3,3 млн — растрачены.

Соучастники преступления также понесли ответственность: Ш.М. совместно с А.О. присвоил 50,3 млн тенге, А.А. — 61,6 млн тенге. А.С., используя служебное положение, способствовал хищению на сумму 24,9 млн тенге, а Х.А. — на сумму 7,3 млн тенге.

В суде отметили, что вина всех подсудимых была доказана их собственными показаниями, свидетельскими показаниями и материалами следствия.

По итогам рассмотрения дела Н.К. был освобожден от основного наказания по амнистии. С.А. приговорена к 8 годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на 3 года.

Один из подсудимых получил 7 лет лишения свободы, еще двое — по 8 лет. Ш.М. с учетом амнистии назначено наказание в виде 5 лет 7 месяцев лишения свободы. Такой же срок получил А.С.

Двум фигурантам дела наказание назначено условно на основании статьи 63 УК РК. Х.А. с учетом амнистии приговорен к 2 годам ограничения свободы.