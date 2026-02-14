В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Шымкент оглашен приговор по резонансному делу о транснациональной организованной преступной группе. На скамье подсудимых находились 18 человек, один из которых был полностью оправдан за недоказанностью вины, передаёт BAQ.KZ.

Как установил суд, неустановленное следствием лицо создало на территории Казахстана и соседних государств преступную сеть, занимавшуюся производством и сбытом психотропных веществ через виртуальные наркомаркеты. В 2024 году один из участников организовал в Шымкенте лабораторию по изготовлению запрещенных веществ в особо крупном размере. По данным следствия, ему помогали родственник и знакомый, содействовавшие в сокрытии сырья и улик.

Отдельный эпизод дела касался легализации доходов. Двое фигурантов в период с 2022 по 2024 год, как установлено судом, отмывали средства от наркоторговли через незаконные операции с криптовалютой. Еще девять человек, не входя в основной состав группы, предоставляли банковские карты для перевода и обналичивания денег. Кроме того, двое подсудимых занимались непосредственным сбытом запрещенных веществ, еще один — операциями с криптоактивами.

Гособвинение просило назначить реальные сроки лишения свободы всем обвиняемым, тогда как защита настаивала на оправдании части фигурантов и смягчении наказания для остальных. Оценивая доказательства, суд признал вину большинства подсудимых подтвержденной показаниями свидетелей, результатами экспертиз и материалами дела. В качестве смягчающих обстоятельств учтены наличие малолетних детей, раскаяние и содействие следствию, отягчающих обстоятельств не установлено.

В итоге 17 человек признаны виновными по ряду статей Уголовного кодекса. Организатор нарколаборатории приговорен к 16 годам лишения свободы, остальные получили сроки от 2,5 до 11 лет. Двум осужденным предоставлена отсрочка исполнения наказания на два года, один освобожден по амнистии, еще двоим назначен штраф по 11 млн тенге. Приговор пока не вступил в законную силу.