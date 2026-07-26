В Шымкенте выявили более 600 единиц контрафактного моторного масла

В Шымкенте пресекли продажу автомобильной продукции с признаками контрафакта под известными брендами Toyota и Lexus. В одном из пунктов замены масла сотрудники Департамента юстиции обнаружили более 615 единиц моторного масла и фильтров с незаконным использованием товарных знаков.

Проверку специалисты начали после обращения официального представителя компаний. В ходе осмотра были выявлены моторные масла и фильтры, которые, по данным правообладателя, не производятся и не реализуются компанией на территории Казахстана.

«Компания заявляет, что не выпускает на территории Республики Казахстан такие масла в железной банке, а также не выпускает масла с товарным знаком Lexus. Данные товары считаются контрафактными», — сообщил начальник отдела по правам интеллектуальной собственности Департамента юстиции Шымкента Мухтар Абдезов.

По данному факту возбуждено административное дело по статье 158 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. Материалы направлены в суд для рассмотрения.

Качество изъятого моторного масла пока не исследовали. Специалисты отмечают, что использование поддельных смазочных материалов может привести к серьезным последствиям для автомобиля — ускоренному износу двигателя, загрязнению масляной системы, перегреву и дорогостоящему ремонту.

Кроме того, среди изъятой продукции обнаружили фильтры для двигателей, которые, по информации правообладателя, уже сняты с производства и в настоящее время компанией Toyota не выпускаются.

Использование некачественных фильтров может привести к недостаточной очистке масла и сокращению срока службы двигателя.

В Департаменте юстиции напомнили, что использование чужого товарного знака без согласия правообладателя запрещено законодательством Казахстана. За такие нарушения предусмотрена административная и гражданско-правовая ответственность, а в отдельных случаях — уголовная.