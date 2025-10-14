В акимате Шымкента под председательством акима Габита Сыздыкбекова прошло аппаратное совещание, где подвели итоги работы судебных исполнителей и обсудили развитие города, передает BAQ.KZ. По данным департамента юстиции, за девять месяцев 2025 года в пользу государства взыскано 2,3 миллиарда тенге. В производстве судебных исполнителей находилось 187 тысяч исполнительных документов, из которых почти 70 тысяч уже исполнены. Показатель исполнения составил 69,7%.

На совещании также обсудили санитарно-эпидемиологическую ситуацию — она остаётся стабильной, вспышек инфекций с начала года не зарегистрировано. Руководитель департамента СЭК Талгат Сермангызов отметил, что в городе регулярно проводятся профилактические и дезинфекционные мероприятия.

Кроме того, в Шымкенте активно продолжается озеленение. На месте бывшего мусорного полигона создают "Экопарк": здесь высадят 5 тысяч деревьев и 1 800 плодовых, пробурят девять скважин и установят систему автоматического полива. Всего в этом году в городе уже высажено 3 тысячи деревьев, а осенью добавятся ещё 7 800, а также 1,6 миллиона тюльпанов и 22 тысячи многолетников. Аким поручил всем ведомствам держать реализацию задач на личном контроле и обеспечить качественное выполнение работ.