В Шымкенте задержали 36-летнего мужчину по подозрению в незаконном обороте наркотиков
В гостиничном номере обнаружили белое порошкообразное вещество и вещество растительного происхождения.
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В одном из гостиничных комплексов Шымкента полицейские задержали 36-летнего жителя Астаны по подозрению в незаконном обороте наркотиков.
По данным полиции, во время обыска в гостиничном номере был обнаружен и изъят полимерный пакет с белым порошкообразным веществом, а также вещество растительного происхождения.
Задержанный сообщил правоохранителям, что изъятые вещества являются мефедроном и так называемым «маком» и были приобретены им для личного употребления. Точный состав и количество веществ устанавливаются.
В полиции сообщили, что вместе с мужчиной находилась женщина, которая, по предварительным данным, оказывает интимные услуги.
По факту проводится досудебное расследование. Иные сведения в соответствии со статьёй 201 УПК РК разглашению не подлежат.
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