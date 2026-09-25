В Шымкенте задержали 36-летнего мужчину по подозрению в незаконном обороте наркотиков

В одном из гостиничных комплексов Шымкента полицейские задержали 36-летнего жителя Астаны по подозрению в незаконном обороте наркотиков.

По данным полиции, во время обыска в гостиничном номере был обнаружен и изъят полимерный пакет с белым порошкообразным веществом, а также вещество растительного происхождения.

Задержанный сообщил правоохранителям, что изъятые вещества являются мефедроном и так называемым «маком» и были приобретены им для личного употребления. Точный состав и количество веществ устанавливаются.

В полиции сообщили, что вместе с мужчиной находилась женщина, которая, по предварительным данным, оказывает интимные услуги.

По факту проводится досудебное расследование. Иные сведения в соответствии со статьёй 201 УПК РК разглашению не подлежат.